¡Se activa la grúa televisiva! Aseguran que Mega le arrebataría exitoso programa a CHV: «Una traición»
La periodista Paula Escobar dio a conocer que esta noticia le habría caído para nada bien en CHV, donde lo consideran "una traición".
No caben dudas de que CHV, ha llamado mucho la atención con «Detrás del Muro» que se ha posicionado como un gran panorama para muchos televidentes durante los jueves en horario estelar.
Sin embargo, recientemente se dio a conocer que el espacio de humor conducido por Kike Morandé podría cambiar de canal. En concreto llegaría a Mega, donde por años se emitió «Morandé con Compañía».
Revelan que «Detrás del Muro» llegaría a Mega
Esta bomba la soltó la periodista Paula Escobar en la noche de este 29 de octubre. La comunicadora dio a conocer que un ejecutivo le confirmó este movimiento.
«Según mis fuentes, Chilevisión lo toma como una traición por parte de El Muro. Si bien todos tienen contratos independientes, se habrían puesto de acuerdo ante el llamado de Juan Pablo González, quien ocupa un alto cargo en Mega y está a cargo del Festival de Viña», indicó.
Vale señalar que González anteriormente estuvo en CHV. En tanto, ahora se desempeña como director general de proyectos estratégicos del Mega y de Mucho Gusto. Además, durante su carrera ha liderado importantes proyectos como «Fiebre de Baile», «Quién quiere ser millonario», «Talento Chileno, entre otros.
Es importante señalar que anteriormente, el ejecutivo fue el responsable de llevar al equipo de «El Muro» a la Teletón y a Chilevisión.
Por otro lado, Paula Escobar también dio a conocer que esta noticia no habría caído muy bien en CHV.
«Están muy molestos, no se lo están tomando bien para nada. Le están quitando un programa que le va bien, un programa que le llena la parrilla«, mencionó.
Además, dio a conocer que la llegada de «Detrás del Muro» a Mega llegaría a fin de año o inicios del próximo.
