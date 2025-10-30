Hijo de Héctor Noguera entregó emotivas declaraciones sobre su padre y particular detalle conmovió a los televidentes

Recientemente, uno de los hijos de Héctor Noguera, conversó con el programa «El Medio Día» de TVN sobre la partida de su padre.

Hablamos de Diego Noguera, quien tiene 43 años y es el segundo hijo que el intérprete tuvo con Claudia Berge.

En las exequias del actor en el Campus Oriente de la Universidad Católica, el joven entregó unas emotivas declaraciones.

«Ha sido realmente hermosísimo el cariño de las personas. Siento que mi padre se esparció de una manera muy linda en todos y en todas. Muy luminosamente», partió señalando el hijo de Héctor Noguera.

«Hay una cierta alegría en medio de la tristeza y la tristeza es algo muy sano también. Es un sentimiento sano. Se siente la alegría que transmitía siempre, que llevaba consigo siempre», agregó.

Por otro lado, con respecto cómo era Tito Noguera como padre, expresó: «Era una persona muy similar a lo que veían. Tenía un genuino interés en lo que uno es y en lo que uno tiene. Fue un padre que siempre escuchaba, y se interesaba y hacía preguntas. Y ser visto por un padre es algo muy hermoso, es muy lindo. Era una persona muy increíble, siento mucha fortuna».

Redes sorprendidas por parecido de Diego Noguera con su padre

Vale señalar que TVN compartió un extracto de este momento. De este modo, las palabras de Diego Noguera conmovieron a múltiples televidentes.

Sin embargo, hubo un particular detalles que llamó la atención en los cibernautas. Hablamos del parecido con Héctor Noguera, tanto físicamente como en la manera de expresarse.

«Tiene el mismo tono de voz y un parecido intacto a su papá, que consuelo más lindo que sentir orgullo»; «la misma voz y la imagen de su padre, increíble el parecido hasta las palabras que usa»; «tan sabio, cómo su padre, que orgullo como hijo de haber tenido un padre como Tito Noguera», fueron algunos de los comentarios que recibió el post.

