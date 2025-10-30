«Lo mío no fue tanto abuso, fue más violación»: Participante de Mundos Opuestos impacta tras revelar traumática experiencia

En el más reciente capítulo de Mundos Opuestos, Alan Didier reveló que fue víctima de violación.

Esto ocurrió después de que Mario Ortega preguntara sobre una actividad, en la que José Pablo Saavedra dioa conocer que fue vivió abuso sexual.

En este contexto, Alan Didier aprovechó para contar su desgarradora historia.

«Yo igual viví una h… así. No lo cuento nunca, pero lo tengo bien afrontado», le contó a Mario Ortega, Luis Jímenez y Daúd Gazale. «Desbloqueé esto a los 19 años», indicó.

«Mi abuela arrendaba una casa pequeña detrás de la suya, y vivía ahí un h… mucho más grande que yo, yo tenía 10 años, y me obligaba a hacer cosas», relató el participante de Mundos Opuestos.

En este sentido, contó que «primero me quería grabar con una prima haciendo cosas. Yo le decía que no porque en mi mente igual sabía que eso estaba mal. Un día me agarró solo, me empezó a obligar a hacer cosas, y yo peleé y luché. Pero igual quedé más traumado que la m… en ese momento y al día siguiente lo olvidé todo».

El momento en que Alan Didier le contó lo sucedido a su familia

El participante del reality de Canal 13, Mundos Opuestos, dio a conocer que años después le contó su historia a su familia.

«Más grande me acordé, se lo conté a mi viejo un día que estábamos manejando», indicó a sus compañeros de encierro.

«Mi papá quedó para la cag…, me preguntó quién era, y paré porque vi que él tenía intenciones malévolas y esto iba a escalar mucho. Después le conté a mi abuela, ella supo quién era, me preguntó si yo quería hacer denuncia, pero le dije que no. Igual a veces lo pienso, él debería estar preso, lo mío no fue tanto abuso, fue más violación», señaló Alan Didier.

En este sentido, contó que algunos familiares no quisieron que hiciera pública su experiencia.

«Cuando le dije a otros familiares, me dijeron que para qué iba a contarlo, si eso ya pasó, era arruinarle la vida a una persona. Ahí me enojé, porque sentí que no tenía apoyo. Como si él no me hubiera arruinado a mí», indicó.

Vale señalar que el participante de Mundos Opuestos, indicó que ya lo superó, pero que por mucho tiempo se sentía incómodo al estar con niños.

«Yo soy muy cuidadoso con los niños chicos, de cuidarlos y no dejarlos nunca solos, muy protector. Pero a veces yo me sentía mal, me daba vergüenza que un primo chico mío se quedara conmigo en mi pieza y cerrara la puerta, me psicoseaba pensando qué iba a creer el resto. Cuando se iban me ponía a llorar, y no sabía por qué, si yo nunca le haría nada», mencionó.

