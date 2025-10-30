Halloween 2025: Películas y series ideales para disfrutar de esta esperada celebración

Falta muy poco para Halloween, una de las celebraciones más esperadas por parte de los chilenos y chilenas.

En esta instancia, muchas personas salen de pedir dulces, o asisten a fiestas de disfraces. Sin embargo, también a quienes optan por quedarse en casa.

En este sentido, un gran panorama para disfrutar de Halloween sin necesidad de salir es quedarse viendo series o películas de terror.

Es por esto que a continuación te dejamos diversas opciones para que puedas disfrutar de una gran maratón durante esta celebración.

Películas y series para disfrutar en Halloween

American Horror Story

Famosa serie de terror que cuenta 12 temporadas. Cada una de estas, trata sobre una historia terrorífica.

Estas temporadas, abordas diversos temas como asilos de dementes, brujas, cultos y el apocalipsis. American Horror Story es conocida por inspirarse en situaciones reales para crear sus tramas.

Esta serie se encuentra disponible en Disney+.

Las Casitas del Horror de Los Simpson

Hay algunos capítulos de «Los Simpson» que son ideales para ver en esta celebración. Por ejemplo, Las Casitas del Horror, que son episodios especiales que se lanza la icónica serie en el marco de Halloween.

Uno de estos, es el de la temporada 12, cuando el horóscopo anuncia la muerte de Homero.

Chucky

Otra gran opción para ver en Halloween es «Chucky», serie escrita por Don Mancini que trata de la historia del popular muñeco asesino.

Cuenta con tres temporadas. La primera y la segunda están disponibles Netflix.

El Exorcista

Un clásico es infaltable de Halloween es «El Exorcista», película lanzada en 1973 y que al año siguiente arrasó en los Premios Óscar.

Vale señalar que este filme está inspirado en un exorcismo real que ocurrió en 1949 en Washington.

Weapons

Por otro lado, si buscas algo más moderno. «Weapons» estrenada este año es una tremenda opción. La historia se trata de la misteriosa desaparición de múltiples compañeros de clase.

Esta película está disponible a través de HBO Max.

Scary movie

Por otro lado, si no te gustan las películas de terror, «Scary Movie» es una tremenda alternativa para ver en Halloween.

En el caso de la primera de la saga, es una sátira del clásico de «Scream», donde unos jovenes intentan sobrevivir a un asesino.

