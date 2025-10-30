RadioActiva te cambia la vida vuelve con todo este 2025: El 5 de noviembre se lanza el concurso

En RadioActiva, cada año buscamos llevarles felicidades a nuestros queridos auditores y auditoras mediante un gran concurso que cambia vidas.

Vale señalar que estos concursos, ya se transformaron en una tradición de fin de año y navideña. Instancias, en la que se muestra un gran compromiso con los oyentes.

De este modo, en estos eventos de RadioActiva, los sueños de muchas personas se hacen realidad gracias a grandes premios como automóviles, departamentos, grandes sumas de dinero y más.

Esta iniciativa ha significado un impacto positivo en la vida de muchas familias. Además, ha consolidado a nuestra estación como un símbolo de cercanía y generosidad.

Y este 2025, la radio de la gente feliz busca seguir con esta gran tradición y propiamente lanzaremos un nuevo concurso, el que busca seguir cambiando vidas.

Este miércoles se anuncia la versión 2025 de «RadioActiva te cambia la vida»

El próximo miércoles 5 de noviembre, a las 14:00 horas se lanza el esperado concurso de fin de año de RadioActiva. Instancia, en la que se conocerá el gran premio de este año y que se podrá seguir a través de nuestro canal de YouTube.

Recuerda que al igual que el año anterior, para participar habrá que comprar el ticket por $1.000 (habilitado desde el miércoles).

Luego, hay que esperar el llamado de RadioActiva durante el 24 de diciembre. Recuerda que para ganar debes contestar y responder de manera clara y fuerte: «RadioActiva 92.5… ¡solo se vive una vez!».

Espera hasta el próximo 5 de noviembre, para conocer todos los detalles de este concurso.

Vale señalar que el año pasado, la gran ganadora del concurso obtuvo un auto Omoda, modelo C5 1.5T CVT Comfort de color blanco y $10 millones.

