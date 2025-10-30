Popular pareja del espectáculo termina su relación de manera definitiva: «Me quedo con que lo volvimos a intentar»

Recientemente, se confirmó el quiebre de una popular pareja del espectáculo. Se trata ni más ni menos que de la streamer nacional Belu Negri y el cantante argentino Tiago PZK.

La joven influencer dio a conocer que a pesar de que se dieron una segunda oportunidad, el romance no prosperó.

«Si somos personas públicas, y si mostrás tu vínculo, como el mío, en algún punto hay que dar explicaciones», señaló Belu Negri, según consignó Radio Corazón.

«Para hacer un duelo y un contacto cero… para poder tener más estabilidad necesito que no me envíen cosas…», agregó.

Además, en el programa web argentino, «Se me fue larga», la argentina señaló: «Al menos me quedo con que lo volvimos a intentar y qué lindo poder no darse por vencido para construir y seguir intentando algo que es único».

Belén Negri y Tiago PZK terminan su relación

En el espacio ya nombrado, la influencer señaló: «A veces con el amor no alcanza, hay procesos distintos. Hay madureces que son diferentes y por mucho amor que haya, a veces las cosas no se logran concretar como una las idealiza».

«Aceptar eso es el dolor más fuerte que estoy pasando ahora pero, estoy bien», agregó.

Es importante señalar que la popular pareja había terminado su relación a fines del 2023. Sin embargo, hace algunos meses se empezó a rumorear sobre una posible reconciliación.

Y efectivamente, así fue. Belén Negru y el popular cantatnte Tiago PZK, confirmaron su regreso en un viaje realizaron a Japón, Instancia, en la que compartieron tiernas fotografías.

No obstante, ahora el romance habría terminado definitivamente de acuerdo a las palabras de la influencer.

