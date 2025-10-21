Juan Pedro Verdier confiesa sus sentimientos por Karen Paola y revela qué hará tras salir de Mundos Opuestos: «La amo mucho»

Cada vez falta menos para la recta final del reality de Canal 13, Mundos Opuestos. Y en radioactiva.cl, nos contactamos con Juan Pedro Verdier, quien habló sobre sus metas, emociones y de su separación con Karen Paola.

En este sentido, con respecto a su objetivo en lo que queda del programa de telerrealidad, expresó: «Mi meta desde que ingresé a Mundos Opuestos es ganar. Sin embargo, mi meta en lo que resta de esta experiencia es llegar al triunfo, pero concentrándome en evitar lesiones, en evitar volverme loco».

Por otro lado, con respecto a lo que piensa hacer después de salir del encierro, indicó: «Lo primero que voy a hacer es tomarme unas mini vacaciones, irme a la playa unos días, juntarme con mis seres queridos».

Juan Pedro Verdier indicó que quiere «descomprimir el nivel de tensión y ansiedad que he vivido en Mundos O puestos (…) Ha sido sumamente deteriorante y quiero relajarme antes de tomar decisiones profesionales o personales.

Juan Pedro Verdier habla de Karen Paola

Sobre Karen Paola, el participante de Mundos Opuestos indicó: «La amo mucho y la extraño mucho».

«Me he dado cuenta de lo importante que es ella para mí. Yo siempre supe que es muy importante, pero estando encerrado y restringido de comunicarme con mis seres queridos ha tomado una importancia aún mayor», indicó.

Con respecto a lo que viene entre ellos, Juan Pedro Verdier expresó: «Quedo abierto a la posibilidad de reencontrarnos y de reencantarnos con nuestra vida en pareja».

Además, habló de sus primeros meses tras separarse de Karen Paola. «Toda la primera etapa del duelo y de acostumbrarse a vivir solo y de ingresar a un departamento donde no están los gatitos, los perritos, mi hijo, mi pareja, fue sumamente desafiante», mencionó.

«Yo pensé que tenía bastante resuelta esa situación y que no me iba a afectar tanto. Y me di cuenta al ingresar al programa que guardaba una pena considerable», añadió.

De este modo, reconoció que no ha sido sencillo ingresar a Mundos Opuestos, a meses de separarse de Karen Paola.

«Ha sido intenso, ha sido difícil de navegar, porque uno tiene cierto pudor a exponerse de forma vulnerable, como triste o llorando», señaló.

