Festigame Caja Los Andes 2025 en familia: Disfruta de actividades para todas las edades

Este sábado 25 de octubre se va a llevar el esperado Festigame Caja Los Andes 2025. El evento se va a realizar en el Movistar Arena y contará con múltiples atracciones.

El festival tendrá propuestas inmersivas, música en vivo, grandes invitados y mucho más.

Actividades para disfrutar en familia en Festigame Caja Los Andes 2025

Entre las atracciones destaca Caja Los Andes VR Experience, una propuesta de realidad virtual inmersiva diseñada tanto para familias como para fanáticos del gaming. Además, el Reino SubTerra ofrecerá XPEDITION VR, una travesía multisensorial que invita a explorar la Patagonia chilena gracias al desarrollo de la empresa local Lucid Dreams.

En el ámbito competitivo, se realizará el Desafío del Sur de Mortal Kombat 1, con equipos de Chile, Brasil y Argentina enfrentándose en un formato round robin. Chile estará representado por los hermanos Matías y Nicolás Martínez (@ScorpionProcs y @NicolaasFGC) y Danny Christian (@2G_Snakedoe), quienes han obtenido importantes títulos internacionales.

Festigame también destacará el talento nacional en el desarrollo de videojuegos, con la participación de 36 estudios chilenos a través de Duoc UC y VG Chile. Entre ellos, el estudio Dual Effect presentará TormentedSouls 2, la esperada secuela de su aclamado survival horror.

Bandas

La música también jugará un papel fundamental en Festigame Caja Los Andes 2025.

Bandas como Kanto, Michi Orquesta, Megaband, DJ Alex Forero, Fabres y Jazztick se presentarán en vivo, ofreciendo una mezcla de géneros, interpretando temas icónicos de videojuegos y anime.

Invitados y competencias

Una de las grandes atracciones de este año será la presencia de los reconocidos doblajistas Lucía Suárez y Sergio Morel, voces oficiales de League of Legends. Ambos ofrecerán presentaciones, sesiones de preguntas y respuestas con el público.

Además, se llevará a cabo la esperada Competencia de Cosplay, donde 15 finalistas demostrarán su creatividad y destreza en la caracterización de personajes. El jurado estará compuesto por destacados cosplayers nacionales como Talicosplay, Maripicosplayer e Ichiiball, quienes evaluarán la fidelidad y originalidad de los participantes.

Recuerda que las entradas para Festigame Caja Los Andes 2025, están disponibles a través de PuntoTicket.

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google