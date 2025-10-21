¿Lluvia en la Región Metropolitana?: Allison Göhler adelantó el pronóstico del tiempo para los próximos días en Santiago En la mañana de este martes, la especialista de CHV entregó su pronóstico del tiempo para los próximos días en la capital ¿Regresa la lluvia en la Región Metropolitana durante los próximos días? Revisa el reporte de la meteoróloga a continuación.