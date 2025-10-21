«Que sepa cocinar y hacer masajes»: Marcelo Ríos sorprende enredes con inesperado ofrecimiento y desata ola de comentarios

Recientemente, el extenista Marcelo «Chino» Ríos, realizó una llamativa oferta a través de su relación, la que ha dad mucho que hablar.

Resulta que mediante su cuenta de Instagram, el deportista, que hace unos meses terminó su relación con la joven Christine Chelsea dio a conocer que estaba en búsqueda de una «ama de casa».

El extenista compartió una foto animada, en la que aparece un dibujo de una asesora del hogar, con herrramientas para limpiar.

Chino Rios sorpendió con curiosa oferta laboral

En la descripción de la publicación, el extenista indicó: «Busco ama de casa, entre 20-40 años, ojalá sin familia y que pueda trabajar de lunes a viernes, buena presencia y muy alegre, que sepa cocinar y hacer masajes. Escribirme a mi DM. Gracias

Tras compartir este post, Marcelo Ríos recibió múltiples comentarios de sus seguidores, Algunos se tomaron en serio la oferta laboral y otros bromearon al respecto.

«El n°1 hace lo que quiere»; «recomiendo a mi hermana. Cocina rico es linda y muy alegre»; «Sabís qué? Voy»; «El que fue número 1 del tenis puede pedir y exigir lo que sea»; «Es un fetiche? Es real?Porque tengo una amiga…», fueron algunos de los comentarios que recibió la publicación del Chino.

Poco después, Marcelo Chino Ríos, compartió un post con la misma foto, pero con una actualización al respecto.

«Ya la encontré, muchas gracias, pero como en pedir no hay engaño necesito tres requisitos más. Que sepa jugar tenis. Que me deje durmiendo antes de irse. Que sepa manejar jet ski (moto de agua)», indicó el extenista.

«Yo creo que Felipe Avello es el CM del IG del chin»; «¿De cuanto estamos hablando?»; «Hola, ¿dónde dejo mi cv?», comentaron algunos cibernautas.

