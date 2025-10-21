¡De Chile a Las Vegas! Toly Fu anunció que fue invitado a los Latin Grammy
Toly Fu y Dunga estuvieron en la 92.5 hablando sobre su nuevo tema "La Media Sed" y además adelantaron algunas cositas.
En tarde de este martes, Toly Fu y Dunga de RadioActiva estuvieron presentes en HiperActiva, Vamo a Calmarno de RadioActiva. Instancia, en la que hablaron sobre su reciente estreno titulado «La Media Sed».
«Feliz de que a la gente le haya gustado esta colaboración. Y estuvimos en Osorno y la gente lo coreaba ya se lo sabe», expresó Toly Fu en esta instancia.
Por su parte, Dunga señaló: «Hay mucha buena entre nosotros, yo creo que eso igual se plasma para fuera (…) Tiene mucha alegría la canción, por eso te dan ganas de tomar una cosita».
Además, Toly Fu valoró que muchas de sus canciones se posicionen en tendencias.
«Gracias a la gente y gracias a Dios han entrado todos a tendencias, menos los covers (…) Los temas originales han entrado en tendencia desde noviembre», indicó el joven cantante.
Posteriormente, Dunga valoró estar trabajando con nuevos artistas. «Bacán de hacer cosas con gente nueva. Feliz de poder ir conociéndolos y de poder ir remando juntos».
«Es super importante aprender de ellos», señaló el vocalista de La Combo Tortuga.
«Al final todos ganamos. Es súper importante que podamos darle vuelta al juego. Hubo mucho tiempo en el que todos cuidaban que no les quitaran la pega o el público (…) Hay éxito y plata para todos, el que quiera la puede hacer», indicó.
Toli Fu anuncia importante noticia al aire
En esta instancia, el joven cantante indicó: «Este 9 de noviembre vamos a pegarnos un viajecito a Las Vegas porque vamos a estar allá en los Latin Grammy«.
La noticia fue celebrada por todos en el estudio. «Yo creo que allá lo voy a asimilar«, mencionó Toly Fu.
Por otro lado, Dunga reveló que próximamente La Combo Tortuga, estrenara una nueva canción con un artista internacional. Si bien no dio a conocer de quién se trata, pero adelantó que es argentino.
