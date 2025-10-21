La reflexión de Daniel Fuenzalida tras muerte de niño en accidente provocado por delincuentes: «Estamos preocupados de tanta hue… en vez de unirnos contra la delincuencia»

En la mañana de este martes, en Central RadioActiva, Daniel Fuenzalida reflexionó sobre el lamentable caso de un niño que falleció durante la tarde del lunes en un trágico accidente generado por delincuentes en Recoleta.

Este hecho sucedió cuando un vehículo manejado por antisociales en fuga chocó con un furgón escolar luego de saltarse un ceda el paso.

Esto sucedió en la intersección de las calles Perú y Santos Dumont. Vale señalar que el impacto hizo que el transporte escolar se volcara. De este modo, múltiples niños quedaron atrapados.

Por otro lado, los delincuentes iban arrancando después de realizar un robo con violencia. Y luego de este trágico incidente, ambos fueron detenidos.

Daniel Fuenzalida reflexiona tras lamentable muerte de niño

Y en la mañana de este martes, el locutor de RadioActiva indicó: «Cuando uno tiene la empatía, inmediatamente piensa en esa familia, piensa en los papás de ese niño. Y la hu… emociona».

«A veces nuestra sociedad está preocupada de tanta hu… (…) Estamos preocupados, de hacer cagar a alguien por Instagram, de hablar del otro, no fijarnos en nosotros mismos, en vez de unirnos contra la delincuencia», agregó Daniel Fuenzalida.

En este sentido, el comunicador expresó: «La delincuencia pasó a ser un tema como trivial. Uno ve las elecciones y todos los candidatos lo mismo. ‘Que íbamos a arreglar la educación, que estábamos contra la delincuencia'».

«No hay ni un candidato que diga ‘me voy a poner duro con las leyes, voy a modificar de alguna manera para tener más poder y no esperar tanto en la Cámara o en el Senado que duermen las leyes», añadió Daniel Fuenzalida.

En este contexto, el locutor de Central RadioActiva criticó a los parlamentarios. «Estos hue… se van a tomar café al Congreso y no hacen nada. Hacen solamente las leyes que les convienen a ellos (…) Nadie ha tomado algo así fuerte, grande».

Además, expresó: «Como sociedad, nosotros también nos tenemos que cuestionar».

«Tuvimos dos veces la oportunidad de hacer reformas y fue un chiste. Fue más de lo mismo. La gente que se supone que iba a cambiar esto se contaminó con las lucas», agregó Daniel Fuenzalida.

