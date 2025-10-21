Aseguran que reconocida periodista es la nueva conquista de Jean Philippe Cretton: «Ya todos saben»

Han pasado más de dos años desde que Jean Philippe Cretton terminó su relación con Pamela Díaz. Y desde dicho periodo que el rostro de TVN ha sido vinculado con diversas mujeres. No obstante, el mismo comunicador ha desmentido cada una de estas especulaciones.

De hecho, recientemente fue relacionado con Carla Jara. Sin embargo, el periodista aclaró que tienen una relación de amigos.

Sin embargo, en el programa de farándula Zona de Estrellas (de Zona Latina) han seguido preguntándose sobre el estado sentimental de Jean Philippe Cretton. Y de hecho, recibieron información al respecto.

Revelan que Jean Philippe Cretton tendría nueva conquista

En el espacio de farándula, la periodista Paula Escobar sorprendió tras señalar: «Me contaron el fin de semana que Jean Philippe no le ha puesto nombre a la relación, pero ya todos saben. Mucha gente ya sabe».

En este sentido, la comunicadora indicó que «de hecho, lo molestan sus compañeros de trabajo de Mi Nombre Es».

Además, Paula Escobar dio a conocer que «me cuentan que se conocieron en un podcast. Comparten su gusto por la música. Ella estuvo casada, pero se separó».

De acuerdo a la reportera, Jean Philippe Cretton quedó encantado con su colega, en un proyecto laboral en el que están ambos.

Luego, Paula Escobar dio a conocer el nombre de quien sería la nueva conquista del rostro de TVN.

«La nueva pareja de Jean Philippe Cretton es Rayén Araya», indicó la periodista.

Es importante mencionar que el rostro de TVN, está con la presentadora en el podcast Power Trío, donde también está Sergio Lagos. De este modo, el amor habría nacido en el set de grabación.

«Los maquilladores son los que andan comentando esto por todos lados», indicó Paula Escobar.

También te podría interesar: Latife Soto impacta predice embarazo que sorprenderá al mundo del espectáculo: «Tiene sus años» y «se le agranda la familia»

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google