Latife Soto impacta tras predecir embarazo que sorprenderá al mundo del espectáculo: «Tiene sus años» y «se le agranda la familia»

La popular tarotista nacional Latife Soto suele estar dando que hablar con sus predicciones relacionadas con catástrofes naturales, mundo del espectáculo y más.

Y recientemente, en un live de Instagram, la guía espiritual lanzó un nuevo presagio luego de ver las cartas que le salieron a su amigo José Antonio Neme. En concreto, indicó que una mujer del mundo del espectáculo va a tener un bebé.

«Ojo, que hay una mujer que puede estar embarazada. Es una mujer famosa, va a ser una sorpresa, y parece que guardó óvulos. Esto va a ser muy sorpresivo y si sale en tus cartas es porque puede ser en tu canal», indicó Latife Soto, en el espacio digital que comparte con el rostro de Mega.

Frente a esto, el popular periodista se empezó a preguntar de quién se podría tratar.

En este sentido, sin todavía entender mucho la predicción de Latife Soto, José Antonio Neme consultó: «¿Alguien guardó óvulos y se embarazó?».

Ante esto, atenta a sus cartas, la tarotista contestó: «Sí, algo de un tratamiento».

Latife Soto sorprende tras predecir embarazo

Posteriormente, José Antonio Neme indicó que no sabía «quién puede ser». En este sentido, la tarotista le entregó algunas pistas al respecto.

«Es buenamoza, tiene sus años ya, no es jovencita. Viene una guagüita», indicó Latife Soto.

Frente a esto, José Antonio Neme le consultó: «¿Será la Coté Quintanilla?».

Sin embargo, Latife Soto respondió: «No, la Coté no».

Posteriormente, la guía espiritual le dijo al rostro de Mega que leyera los comentarios de la gente. En este sentido, se repitió el nombre de Tonka Tomicic.

Frente a esto, Latife Soto expresó: «A lo mejor es ella, pero alguien va a tener una guagüita. No sé si de tu canal u otro, pero vamos a saber que a alguien se le agranda la familia».

