Día del Cine 2025 ya está en marcha: revisa los precios y las películas que puedes disfrutar

Este martes 21 de octubre se vive una segunda jornada del Día del Cine 2025. Esperado evento en el que se puede disfrutar de grandes películas con precios rebajados.

El evento inició este lunes y contó con una gran afluencia de público. Y durante este martes y miércoles, se espera que múltiples espectadores se sigan deleitando a lo largo de todo Chile.

Vale señalar que con el Día del Cine se puede disfrutar de funciones tradicionales en 2D y 3D Aera Dolby Atmos y Play por un precio de $2.000. En tanto, los tickets para IMAX, 4DX, Prime, Premium y MX4D tienen un valor $4.000. Mientras se desarrolle el Día del Cine.

Esta promoción está disponible en salas de todo el país de cadenas como Cinépolis, Cinemark, Cineplanet, Muvix y Cine Star.

Día del Cine 2025: conoce las películas que puedes disfrutar con precios desde $2.000

La primera jornada del Día del Cine reunió a más de 70 mil personas. De este modo, se espera que durante este martes y miércoles, muchas personas se sigan sumando a este evento.

Y si es que tú estás interesado o interesada en aprovechar estas promociones para ir al cine, a continuación te contamos algunas de las películas que puedes disfrutar.

Durante este Día del Cine, se puede disfrutar de estrenos destacados como «La Máquina (The Smashing Machine)», «Teléfono Negro 2», «Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Castillo Infinito» y «Tron: Ares».

Además, a estos se les suman «Infierno en la Torre», «Dora: Aventuras Mágicas en el Reino de las Sirenas», «La Hermanastra Fea», «La Tortuga Roja», «Me Rompiste el Corazón» y «El Conjuro 4».

Vale señalar que la venta de entradas durante este Día del Cine también está disponible para quienes activaron su Pase Cultural, política pública impulsada por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, que entrega un monto de $50.000 (por una única vez) para gastarlo en cultura. Por ejemplo, entradas al cine.

