Luto en el mundo del deporte: Futbolista de 18 años es asesinado tras recibir falsa oferta y ser secuestrado

Recientemente, se dio a conocer una noticia que ha sacudido al mundo del deporte. Durante este fin de semana, encontraron sin vida a un futbolista de apenas 18 años.

Se trata de Cheik Touré, arquero de 18 años de edad. De acuerdo a lo informado por ADN, esta situación ocurrió en Kumasi, Ghana.

El Ministerio de Integración Africana, Asuntos Exteriores Senegaleses en el Exterior dio a conocer la muerte del deportista. Asimismo, informaron que iniciaron una investigación para dar con las causas y responsables del fallecimiento.

Muere Cheik Touré, joven futbolista de 18 años

Según la información conocida, una red de estafadores vinculada al tráfico de personas habría engañado al deportista

Según medios senegaleses, Cheik Touré habría sido engañado por falsos ojeadores, quienes le prometieron realizar una prueba para llegar a un club profesional.

De acuerdo a ADN, tras este engaño, el arquero fue secuestrado por un grupo armado. En primera instancia, le pidieron dinero a su familia por el rescate. No obstante, como no pudieron reunir el monto solicitado, los secuestradores lo asesinaron

El medio recién nombrado, indicó que ahora las autoridades de Ghana y el gobierno senegalés están buscando esclarecer este delito y poder repatriar el cuerpo del joven jugador,

El Ministerio de Integración Africana y Asuntos Exteriores, compartió un comunicado y le solicitó a clubes, academias, entrenadores y familias tener precaución ante ofertas deportivas no verificadas.

«Este tipo de redes aprovechan los sueños de los jóvenes para explotarlos y poner en riesgo sus vidas», expresaron.

