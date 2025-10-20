«No es llegar y pararse en el Festival de Viña»: Don Carter lanza dura crítica al formato de «Coliseo» de Mega

Hace poco menos de un mes se estrenó «Coliseo» programa de humor de Mega, en el que se presentan múltiples comediantes. Mientras que el premio para el ganador es presentarse en el Festival de Viña.

Y en este sentido, diversos referentes de la comedia en Chile, han criticado este nuevo espacio.

Por ejemplo, hace algunas semanas, Bombo Fica señaló que para llegar al Festival de Viña antes había que tener mérito. Cosa que se habría perdido.

«Nosotros teníamos un reconocimiento por todo nuestro trabajo y nuestra trayectoria para llegar a este magno evento», indicó.

Y recientemente, Don Carter fue consultado sobre este tema.

Don Carter opina sobre El Coliseo

En conversación con Página 7, el humorista indicó: «Mira, yo no sé cuál es la crítica que dijo el Bombo, pero yo lo veo un poquito facilito. Yo destacaría a una persona que ganó etapas y todas esas cosas»

«Puede ser muy bueno, pero creo que también el escenario de Viña necesita oficio», agregó Don Carter.

En este sentido, el comediante añadió: «No es llegar y pararse en el Festival de Viña como pararse ahí en un centro de televisión.

Por otro lado, es importante señalar que una anterior entrevista con Primer Plano, Don Carter dio a conocer que el tampoco se presentaría en la Quinta Vergara.

«Yo quiero llenar el Caupolicán, ya vamos súper bien, pero no me voy a arriesgar a matar todo lo que he logrado para terminar allá. Yo sé que mi humor no es de todo el mundo, para qué me voy a arriesgar. No iría, tengo un montón de shows, para qué arriesgar», señaló.

En tanto, es importante señalar que Don Carter va a cumplir el rol de jurado en el espacio «¿Cuánto vale el show?», el que debuta este lunes a las 19:00 horas en Chilevisión.

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google