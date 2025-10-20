Festigame Caja Los Andes 2025: Lucid Dreams XPEDITION VR, Mortal Kombat 1 con el campeón mundial ScorpionProcs y desarrolladores chilenos llegan al esperado evento

Cada vez falta menos para que se lleve a cabo el tan esperado Festigame Caja Los Andes 2025. Evento gamer que se llevará a cabo este sábado 25 de octubre en el Movistar Arena y que contará con grandes atracciones.

Este festival contará con propuestas inmersivas, donde la tecnología, la creatividad y la innovación chilena se unen en una experiencia única.

Caja Los Andes VR Experience

Caja Los Andes y Tapp llegan a Festigame con una experiencia de realidad virtual inmersiva, pensada para el público familiar, y para los fanáticos más exigentes del gaming y la innovación.

En el Reino SubTerra, los presentes vana poder disfrutar de toda la aventura y adrenalina de XPEDITION VR. Una travesía épica y multisensorial que transportará al público a conquistar las cumbres de la Patagonia chilena.

Esta experiencia desarrollada por Lucid Dreams, empresa chilena pionera en tecnología VR, desafía los límites de la imaginación y la geografía, invitando a los presentes a sumergirse en una aventura donde la naturaleza, la exploración y la innovación tecnológica se fusionan en un viaje inolvidable.

Desafío del sur en Mortal Kombat 1

La emoción y la competencia llegarán a su punto más alto con un espectacular enfrentamiento por equipos de Mortal Kombat 1.

Acá se reunirán a los más grandes exponentes del sur del continente, posicionando a Chile como el epicentro del fighting competitivo latinoamericano.

El torneo se desarrollará en formato de equipos: tres representantes de Chile se medirán ante tres de Argentina y tres de Brasil en un round robin que definirá al gran campeón del desafío.

Por el lado nacional, el equipo estará conformado por los hermanos Matías y Nicolás Martínez, reconocidos mundialmente como @ScorpionProcs y @NicolaasFGC, junto a Danny Christian, conocido en la escena como @2G_Snakedoe.

Desde el extranjero llegarán Lavender Rain, YtecZ y Ragna representando a Brasil, mientras que Chocolate, Ger y Groxer harán lo propio por Argentina.

Además, Festigame Caja Los Andes 2025 será una instancia para celebrar los triunfos históricos de los hermanos Martínez, quienes han llevado a nuestro país a lo más alto del competitivo universo de Mortal Kombat.

Recordemos que en septiembre pasado, @ScorpionProcs se consagró campeón mundial de Mortal Kombat 1 en la Final Kombat 2025 realizada en México. De este modo, se consolidó como el mejor jugador del mundo.

«La verdad es que no fue un camino fácil convertirme en el mejor jugador de Mortal Kombat Me esforcé demasiado y hubo momentos difíciles ya que la competencia está mucho más fuerte ahora, pero decidí no rendirme. Para el futuro espero seguir siendo de los mejores jugadores y me esforzaré mucho más que nunca», indicó ScorpionProcs.

En tanto, @NicolaasFGC logró ganar el título internacional Combo Breaker, realizado en Chicago, reafirmando la supremacía chilena en la escena mundial.

Desarrolladores Duoc UC en Festigame Caja Los Andes 2025

Duoc UC y VG Chile se unieron para visibilizar a los videojuegos nacionales, presentando la mayor muestra de desarrolladores nacionales con 36 estudios que exhibirán sus recientes creaciones. Los presentes podrán conocer carreras vinculadas al desarrollo de videojuegos, tecnologías e innovación, interactuar con robots en vivo y disfrutar de otras experiencias.

El reconocido estudio chileno Dual Effect estará presente con «TormentedSouls 2». Esperada secuela del aclamado survival horror nacional que conquistó al mundo.

Los presentes podrán probar este juego que promete sorprender con su ambientación escalofriante, iluminación hiperrealista e historia perturbadora.

De este modo, Festigame Caja Los Andes 2025 será una plataforma para el talento chileno en el desarrollo de videojuegos, llegue a una mayor audiencia.

Recuerda que las entradas para este evento están disponibles a través de Puntoticket.

