Festigame Caja Los Andes 2025: Confiraman a destacados doblajistas para el esperado evento gamer

Cada vez falta menos para que llegue el Festigame Caja Los Andes 2025. Importante evento gamer que se llevará a cabo el próximo 25 de octubre en Movistar Arena. En esta instancia se vivirán 14 horas seguidas de diversión, cosplay, competencias y espectáculos para toda la comunidad gamer.

Y recientemente, se dio a conocer que en esta oportunidad, el evento tendrá a los doblajistas oficiales de League of Legends. Hablamos de Lucía Suárez (voz de Yunara) y Sergio Morel (voz de Xin Zhao), quienes llevarán a cabo presentaciones especiales, lecturas de cómics, sesiones de preguntas y respuestas con el público, y firma de pósters exclusivos del videojuegos.

Además, todas las actividades serán conducidas por la influencer Icata. De esta manera, con su energía animará los escenarios y conectará con los fanáticos del gaming y la cultura pop.

Recuerda que las entradas de Festigame Caja Los Andes 2025 están disponibles en Puntoticket.

Conoce más información sobre los doblajistas

Lucía Suárez es una destacada actriz de doblaje y locutora chilena. Es conocida por su versatilidad y talento. Ha destacado en impotentes producciones de anime y videojuegos. Dentro de sus papeles más populares encuentran Yunara en League of Legends, Happy en Edens Zero, Hestia en DanMachi, Rika Furude en Higurashi: When They Cry – GOU, Wicca en One Piece y Camie Utsushimi en My Hero Academia (temporada 7).

Debido a su amplio rango vocal y su capacidad para dar vida a personajes entrañables, Lucía se ha posicionado como una de las voces más destacadas del doblaje latinoamericano actual.

Por otro lado, Sergio Morel cuenta con más de 25 años de carrera y en uno de los nombres de doblaje más grande en Latinoamérica. El mexicano ha interpretado a destacados personajes de series, películas, animes y caricaturas. Dentro de sus papeles está Xin Zhao en League of Legends y Wild Rift, Kankuro en Naruto, Wile E. Coyote en New Looney Tunes, Daichi Sawamura en Haikyu!, Atsushi Murasakibara en Kuroko no Basket, Inazuma en One Piece, Kraglin Obfonteri en el Universo Cinematográfico de Marvel y Cooper Daniels en Ben 10: Fuerza Alienígena.

Además, ha brillado en cine y televisión, siendo parte de proyectos como Smash, Arrástrame al infierno y (500) Días con ella. De este modo, el doblajista es muy querido en Latinoamérica por el cariño de sus fans.

Competencia de Cosplay

En esta oportunidad, la Competencia de Cosplay tendrña un jurado de primer nivel. Desde Argentina, llega la reconocida cosplayer @OpheliaCosplay, quien se sumará a los jurados chilenos @TaliCosplay, @MaripiCosplayer e @Ichiiball.

De este modo, compondrán un panel diverso y experto que promete una evaluación de alto nivel, destacando la creatividad, fidelidad e interpretación de cada participante.

La competencia se va a realizar en el escenario del Reino del Aire y contará con 15 finalistas que van a desplegar todo su talento y pasión por el cosplay.

Gran Final Nacional de Red Bull Home Ground

Se acerca la Gran Final Nacional de Red Bull Home Ground que aterriza con regalos, sorpresas y un showmatch de exhibición imperdible. Este es el evento oficial del Off Season de VCT más importante a nivel global.

Acá los dos mejores equipos del país se verán las caras en una batalla épica por un solo objetivo: representar a Chile en la Gran Final Mundial en Nueva York, donde competirán con los campeones de todo el mundo por lograr la gloria eterna del Valorant.

