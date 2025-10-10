DGAC confirma la causa del accidente en el que murió el exPresidente de Chile, Sebastián Piñera

Durante este viernes 10 de octubre, la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), mediante el Departamento de Prevención de Accidentes, reveló el informe final del accidente aéreo, en el que Sebastián Piñera perdió la vida. Y en este, se explica lo que generó que se provocara el accidente.

Recordemos que este trágico hecho sucedió el 6 de febrero de 2024, en Lago Ranco. Instancia, en la que el político estaba pilotando su helicóptero.

La causa del accidente en que Sebastián Piñera perdió la vida

De acuerdo la información de DGAC, el exPresidente de Chile habría sufrido un episodio de «desorientación espacial». Este es un trastono que se traduce en la dificultad para percibir, identificar y desplazarse correctamente en un entorno físico. Esta condición puede presentarse como problemas para ubicarse en espacios familiares o para interpretar de manera correcta las direcciones.

El informe señala: «De acuerdo con los relatos de testigos, al interior de la cabina del helicóptero se produjo un fenómeno de condensación en el parabrisas y plexiglás de las puertas».

En este contexto, esta situación complicó que Sebastián Piñera tuviera «referencias visuales hacia el exterior de la aeronave. No obstante, el piloto despegó hacia el Lago Ranco y luego realizó un viraje a la izquierda, con la intención de tener referencias visuales en tierra. Lo que fue informado a sus pasajeros».

Y según consignó CNN Chile, luego de esto el helicóptero empezó a disminuir su velocidad hasta que impacto con el agua.

«Esta reacción por parte del piloto deja de manifiesto que se encontraba expuesto a una Desorientación Espacial. Ya que, al no contar con referencias visuales del entorno, perdió su capacidad para percibir correctamente la posición angular y lineal de su aeronave. En forma consecutiva, se encontró expuesto a una condición de pérdida de conciencia situacional, que está vinculada con la autopercepción de su entorno», indica el informe de 71 páginas de DGAC.

