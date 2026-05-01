¡Inesperado vuelco! Figura de la TV pide disculpas públicas tras acusar a su marido de «maltratador» e infiel: «Todas las mujeres peleamos…»

A inicios de abril, una recordada figura televisiva dio mucho que hablar tras lanzar una grave acusación contra su pareja. Hablamos ni más ni menos que de Francoise Perrot, exchica Mekano que trató a su marido, Gerardo Rivera de «maltradador psicológico» e infiel.

«El que se daba de príncipe azul, pero ayer salió y me cagó con la mina que se le cruzó», expresó en dicha oportunidad.

Además, añadió: «¡Gracias, Dios, por abrirme los ojos! Aprovechador. Queriai pura tele, nunca me amaste!!!! Mierda de hombre y maltratador psicológico».

Posteriormente, Francoise Perrot fue vista en registros en redes sociales de lo más bien junto a su pareja. De este modo, muchas personas la criticaron e incluso apuntaron que sería un «tongo».

Francoise Perrot pide disculpas públicas

Luego de cerca de un mes de la polémica, la exchica Mekano se refirió al tema y se disculpó por sus potentes acusaciones.

«Quiero aclarar que hablé desde mis emociones. Quiero pedir disculpas públicas porque la cagu… al haber culpado a mi marido de maltratador psicológico porque no lo es. Hablé desde las emociones, como todas las mujeres peleamos, de repente con nuestras parejas», indicó Francoise Perrot en su programa de TVR.

Además, indicó: «Quiero aclarar que esto no es ningún tongo. No me interesa hacer tongos. Nunca en mi vida que he trabajado en televisión, que fue hace 20 años atrás, nunca he hecho un tongo… lo que yo he mostrado ha sido real».

Por otro lado, la ex de Edmundo Varas también dio a conocer que junto a su marido están cansados de recibir mensajes de personas opinando sobre su relación.

Asimismo, reveló que una mujer fue la que le contó este rumor de que su pareja «había ido a una discoteque y que había salido con chiquillas».

«Al otro día lo conversamos, yo revisé las cámaras del condominio, y no era verdad», añadió.

En tanto, Gerardo Rivera aseguró que nunca fue infiel y en estos momentos se encuentran juntos.

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