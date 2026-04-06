Impacto en el mundo del espectáculo por graves acusaciones: «Mier… de hombre y maltratador psicológico»

Recientemente, se dio a conocer una supuesta infidelidad que ha generado gran impacto en el mundo del espectáculo.

Resulta que Francoise Perrot acusó a su esposo, Gerardo Rivera de haberla engañado.

Mediante su cuenta de Instagram, la exchica Mekeano acusó a su prometido de haberle sido infiel en una discoteca.

Francoise Perrot acusa de infidelidad a su esposo

La expareja de Edmundo Varas compartió una historia en la que escribió: «De la que me salvé».

Posteriormente, Francoise Perrot realizó otra publicación, en la que se desahogó con todo. «El que se daba de príncipe azul, pero ayer salió y me cag… con la mina que se le cruzó!!!!! Gracias Dios por abrirme los ojos! Aprovechador queriai pura tele, nunca me amaste !!!!!», expresó.

Sin embargo, esto no es todo. La exchica Mekano también acusó a Gerardo Rivera de «mierda de hombre y maltratador psicológico».

Posteriormente, Francoise Perrot subió otra historia, en la que escribió: «Todo en esta vida se devuelve y con creces! Eso no mas te digo».

Es importante señalar que la exchica reality se casó en junio de 2025 (después de tres años de relación) con Gerardo Rivera, quien es cantante urbano.

En dicho periodo Francoise dio a conocer que se conocieron en Algarrobo, donde el trabajaba como garzón.

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