«Viva la libertad, carajo»: Stefan Kramer hace explotar las redes con nueva imitación a Javier Milei

Durante el fin de semana, el reconocido comediante nacional, Stefan Kramer sorprendió en su cuenta de Instagram con una nueva imitación. Se trata ni más ni menos que de Javier Milei.

El imitador compartió un video en sus redes sociales imitando al Presidente de Argentina. Esto con la finalidad de promocionar próximo show del 13 de abril en el Teatro Nescafé de las Artes de su gira «Show de Emergencia».

De este modo, Stefan Kramer quiso replicar la llamativa personalidad del mandatario del país vecino.

La imitación de Stefan Kramer a Javier Milei

Vestido como Milei, el imitador comenzó señalando: «O sea, digamos, de vuelta a ver, el 13 de abril, mi llamado es que no asistas el Teatro Nescafé de las Artes. No vayás, Kramer es un empobrecedor. Yo no voy a estar promocionando a octubristas».

«Nosotros somos mejores que ellos. Nos vemos bien. Estéticamente somos mejores. Viva la libertad, carajo. Yo no voy a tener el grado. Digamos, o sea, de vuelta… de aprobación hacia él. Van a haber buses de alejamiento para sus espectáculos en el mes de abril», añadió Stefan Kramer.

Además, expresó: «¿Y qué show vamos a hacer? Vamos a estar viendo, pero vamos a tratar de incorporar personajes nuevos. Show largo: fuera. Dale. Fotos familiares a la conche… que el show tenga una temática. Imitá hijo de p… hijo de la conche… Baie, imitá».

Luego se mostró más calmado y expresó: «Ya me hizo efecto el ansiolítico». Sin embargo, posteriormente volvió a lanzar: «Viva la libertad, carajo».

Vale señalar que esta nueva imitación de Stefan Kramer dio mucho que hablar en Instagram, donde se llenó de comentarios.

«Te quedó bárbaro jajajajja»; «Fenómeno !!! La mejor imitación que he visto de milei»; «Jajajajajajaja…. Genio!»; «Extraordinario. Un personaje no está hecho hasta que lo hace Kramer»; «Como argentina de derecha te digo que esta muy bien! A pesar de que seas zurdito», fueron algunos de los comentarios que recibió la publicación.

Por otro lado, las entradas para el show que Stefan Kramer realizará el 13 de abril a las 20:00 horas en el Teatro Nescafé están disponibles a través de Ticketmaster.

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