“Estoy muy emputecida, conch…”: Popular actriz llamó en vivo a Primer Plano y se desahogó con todo ante polémico reportaje

Castigados se fueron los del panel de Primer Plano, tras emitir un reportaje sobre la actualidad en la que vive Elvira López, actriz que brilló hace unos años en la televisión.

Todo ocurrió después de conocerse que la actriz estaba pasando por un delicado estado de salud, según dijo Cecilia Gutiérrez en su podcast ‘Bombastic’.

La comunicadora había dicho que López atravesaba una importante enfermedad respiratoria y que no estaba en su mejor momento, en términos económicos.

Por ello, es que el programa de espectáculos decidió hacer un reportaje ante la situación, sin embargo, López saltó y llamó al estelar enfurecida, palabreando a garabatos a los del panel.

¿Qué dijo Elvira López?

Después de emitir la nota sobre la actualidad de la actriz, decidió llamar a la producción para desmentir sobre el mal estado de salud que afrontaba, supuestamente.

Fue así que saltó con todo y, al contestar, quedaron impactados.

“Estoy emputecida, por decir lo menos. ¿De qué trata esto? ¿Qué mierda es esta falacia que dicen en la televisión?”, partió con notoria molestia.

Y no aguantó el enojo para seguir con su reto:

“Estoy emputecida, conchetumadre, emputecida”, dijo.

“Me siento absolutamente traicionada con el editor de este programa, que habló hace dos horas con nosotros y nos dijo una cosa opuesta a lo que iban a mostrar. Es una encerrona lo que hicieron con nosotros”, agregó.

También aclaró su situación económica:

“Estoy absolutamente bien, no vivo en Cau Cau, vivo en Santiago, no sé de dónde mierda inventaron eso o que estaba mal. Si no estoy en nada como actriz es por una cuestión personal”, recalcó.

“No quiero ser más actriz, no quiero estar más en la televisión. Pero eso no les da el derecho a ustedes de hacer este verdadero montaje, falaz, mugriento”, continuó.

¿Se va a querellar?

La actriz arremetió contra Fran García-Huidobro, la conductora de Primer Plano. En concreto, le comentó que va a querellarse por la emisión del reportaje.

“Te repito Francisca, cuando termine este programa me voy a comunicar con mi abogado para entablar una querella criminal”, comentó.

Anteriormente, se decía que un spot de Netflix para promocionar la serie Bridgerton, iba a reunir a los personajes de la teleserie ‘Brujas’, pero López aclaró que no sucedió porque no la contactaron.

También, durante la nota, aludían a que la actriz estaba ‘prácticamente secuestrada’ a lo que su esposo, Gabriel del Carril, reveló que nadie estaba secuestrado y destapó al programa.

La razón porque la producción del reportaje había hablado con la pareja, diciéndoles que la nota iba a tratar del amor y el cariño del público hacia Elvira López, lo que no fue así.

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