«El burro hablando de orejas»: Cecilia Gutiérrez se defendió con todo luego de que Maite Orsini la trató de mentirosa

La polémica volvió a golpear a Cecilia Gutiérrez y Maite Orsini, luego de que la periodista decidiera responder con todo tras ser tratada de mentirosa.

Todo comenzó hace unos días, cuando Gutiérrez aseguró que Maite Orsini y Roberto Cox habían coincidido en Francia, no por casualidad, sino por un supuesto vínculo más cercano. Ambos desmintieron rápidamente la información, pero la periodista no dejó pasar la situación.

Cecilia Gutiérrez se defendió con todo luego de que Maite Orsini la trató de mentirosa

A través de su cuenta de Instagram, la también conocida como “Miss Bombastic” publicó un video donde apuntó directamente contra la diputada: «Maite Orsini se refiere a mi en otro programa de farándula como ‘esta we… mentirosa de mier…‘ Entonces creo que es necesario hacer este video que se titula ‘el burro hablando de orejas’«.

En el registro, Gutiérrez repasó episodios pasados donde —según ella— Orsini habría negado información que con el tiempo terminó siendo confirmada.

Uno de los ejemplos que expuso se remonta a 2021, cuando aseguró en Me Late que Orsini mantenía una relación con el diputado Marcelo Díaz. Esto además, cuando él estaba en una relación con Millaray Viera.

«Me escribe directamente, y además de apelar a la sororidad, me dice explícitamente que esta información es falsa. Y que ella con Marcelo tenían una relación de compañeros de bancada y amigos».

Sin embargo, según relató, Marcelo Díaz reconoció la relación: «Año 2025, Marcelo Díaz reconoce en una entrevista que tuvo una relación con Maite Orsini, pero aclara que esta sucedió después de que se había separado de Millaray Viera. Mismo año 2025, se filtran unos mensajes de WhatsApp, entre Millaray y Maite«.

«‘Lo digo para que nos cuidemos nosotras, si se llega a saber de este triángulo, a las que van a crucificar es a nosotras, y él va a ser el campeón. Por favor, cuidemonos de eso, como ya te dije, estoy de tu lado, si hay que destruirlo, lo destruimos. Si hay que dejarlo solo, lo dejamos solo'», decían aquellos mensajes.

Cecilia Gutiérrez también aseguró que esta no sería la única vez que Orsini habría negado situaciones personales que luego salieron a la luz. Y puso como ejemplo sus relaciones con Jorge Valdivia y Tomás Vodanovic.

«Entonces, ¿qué quieren que les diga?, dato mata relato, eso nomás«, cerró Cecilia Gutiérrez.

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