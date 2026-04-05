«Ella lo negó…»: Revelan supuesto romance desconocido de Julio César Rodríguez con famosa actriz

En el más reciente capítulo de Hay Que Decirlo, el panel abordó una de las polémicas de la semana que involucró a Julio César Rodríguez, en medio del conflicto con Lisandra Silva por burlas en redes sociales.

En ese contexto, decidieron repasar el historial amoroso del animador, lo que terminó destapando un supuesto romance que hasta ahora no era de conocimiento público.

Revelan supuesto romance desconocido de Julio César Rodríguez con famosa actriz

Fue Cecilia Gutiérrez quien, mientras explicaba la cronología de relaciones del comunicador, lanzó la revelación. Según relató, el animador tuvo un fugaz romance con Begoña Basauri:

«En uno de esos términos de Julio César con Laurita, Julio conoce a otra persona, estoy siendo clara en decir que ellos ya habían terminado. Lo peor de todo es que ella lo negó (Begoña Basauri), ya que estamos en Semana Santa, lo negó como Judas, pero esto (relación), sí existió».

La periodista aseguró que incluso habrían sido captados juntos en ese entonces: «Begoña Basauri estuvo con Julio cuando terminó con Laurita, fueron fotografiados en un teatro que tenía en ese tiempo Julio, les sacaron unas fotos juntos».

Pese a la supuesta cercanía entre ambos, la relación no habría avanzado demasiado. Según la misma Cecilia Gutiérrez: «Julio estaba que sí, que no… y Laurita le dijo, ‘¿sabes qué? te voy a dar otra oportunidad’ y volvió con él«.

Por ahora, ninguno de los involucrados ha salido a confirmar o desmentir esta información, pero la revelación sumó un nuevo capítulo a la vida personal del animador.

También puedes ver en RadioActiva: «El burro hablando de orejas»: Cecilia Gutiérrez se defendió con todo luego de que Maite Orsini la trató de mentirosa

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google