«Así te recordaré…»: La delicada pérdida familiar que sufre Christell Rodríguez

Christell Rodríguez compartió una emotiva y triste noticia con sus seguidores durante las últimas horas. La artista confirmó el fallecimiento de su abuela, en medio de un momento muy especial en su vida personal.

La delicada pérdida familiar que sufre Christell Rodríguez

A través de sus historias de Instagram, la cantante publicó una fotografía de su revelación de sexo, donde aparece junto a su abuela, dedicándole sentidas palabras: «Así te recordaré mi amada mamá Eliana, con tu sonrisa y tus canciones», escribió de entrada.

En el mismo mensaje, también hizo alusión al vínculo especial que sentía su abuela con su embarazo: «Muy segura sabías qué mi bebé sería un varón. Sé que confabulaste con papá Dios y la abuelita de Roberto para que llegara a nuestras vidas».

Por último, cerró con una despedida para su abuelita cargada de emoción: «Descansa al fin mi viejita, en los brazos de papá«.

La noticia llega justo cuando Christell vive una etapa importante, ya que hace un tiempo anunció que será madre por primera vez junto a su pareja, Roberto Parra.

Incluso, recientemente compartieron en redes sociales la revelación de sexo de su bebé, confirmando que esperan un niño.

Así, la cantante enfrenta un complejo momento personal, tras la llegada próxima de su hijo, así como también, el dolor por la partida de un ser querido cercano.

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