«Intento ser una mejor persona…»: Michelle Carvalho sorprendió en Semana Santa tras realizar importante ritual personal

Michelle Carvalho es una de las figuras del espectáculo más influyentes en las redes sociales en nuestro país. La brasileña lleva muchos años en Chile, e incluso, ha participado de grandes eventos como la Gala del Festival de Viña del Mar.

La ex chica reality, ahora, aprovechó la Semana Santa para compartir una importante noticia con sus seguidores.

Michelle Carvalho sorprendió en Semana Santa tras realizar importante ritual personal

Resulta que Michelle Carvalho, tomó la decisión de bautizarse nuevamente. Con una serie de fotos y videos en su Instagram, lo demostró.

Junto a los registros, la brasileña escribió: «A mis 32 años decidí bautizarme nuevamente. Estar más cerca de Dios y la fe trae paz y calma a mi vida».

«Cada día intento ser una mejor persona, rodearme de amigos que caminan en mi misma dirección de amor, alegría y conciencia espiritual», agregó Michelle Carvalho.

Por último, escribió: «Jamás seré perfecta; cometí errores y probablemente siga ocurriendo. Quiero aprender y ser mejor, y en los momentos más bajos, cuando sienta soledad, mi fe me acompaña y, junto a ella, Dios está conmigo, en las buenas y en las malas, así como también con ustedes».

Rápidamente su publicación se llenó de comentarios de apoyo, en este especial momento para la influencer.

Con esto se suma a la gran cantidad de personajes del espectáculo que se han acercado a la religión, y en una ocasión perfecta para aquello, la Semana Santa.

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