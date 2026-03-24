Stefan Kramer sorprende con nueva imitación de Kast tras alza en combustibles: «Estoy calmado porque…»
El alza en la bencina no pasó desapercibido para Stefan Kramer, quien sorprendió con una nueva imitación del presidente.
Durante las últimas horas, se ha comentado mucho con respecto al alza en los precios de lo combustibles, lo que ha sido uno de los principales tema de esta jornada. En este sentido, Stefan Kramer sorprendió con una nueva imitación relacionado con la contingencia.
A través de una publicación en su cuenta de Instagram, el reconocido comediante e imitador personificó al presidente, José Antonio Kast y habló sobre el anuncio que entregó Jorge Quiroz, ministro de Hacienda durante la jornada de este lunes.
La nueva imitación de Stefan Kramer sobre José Antonio Kast
«A propósito del alza de las bencinas, quería manifestarle a todos los chilenos y chilenas que tengan paciencia», comenzó Kramer.
En este sentido, agregó que «yo estoy calmado porque tengo auto eléctrico».
Posteriormente, Stefan Kramer señaló: «Voy a hablar con el ministro Quiroz para que no suba la luz».
Además, previamente también había compartido otro video, en el que hizo un desafío de redes sociales, en el que tuvo que decir la frase «estoy calmado» bajo diversas emociones. Por ejemplo, rabia, decepción, etc.
Es importante mencionar que esta no es primera vez que el comediante imita al presidente desde que asumió el poder.
Hace algunos días, promocionando un «show de emergencia» en Monticello compartió un video, en el que hizo una sátira sobre cómo ha sido la llegada del mandatario a La Moneda.
En dicha ocasión generó comentarios positivos y negativos. Algunos se lo tomaron con humor, pero otros lo criticaron.
