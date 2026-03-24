¡Vuelco de último minuto! Julio César Rodríguez pone fin a los rumores y aclara su futuro en CHV

Durante las últimas horas han estado circulando diversos rumores con respecto a Julio César Rodríguez y su futuro en Chilevisión. Y el comunicador quiso ponerle fin a las especulaciones y aclaró su situación.

Vale señalar que hace algunas semanas, el periodista anunció su salida del canal a través de redes sociales.

En aquella ocasión, JC Rodríguez mencionó que tomó la decisión de dejar CHV después de 13 años. Además, mencionó que tenía ningún acuerdo con otro canal.

No obstante, luego se empezó a especular que el popular animador habría estado pensando en quedarse como rostro y abandonar su rol como director de programación. Sin embargo, esto se descartó posteriormente.

Y durante las últimas horas, se estaba rumoreando sobre la probabilidad de adelantar su salida de CHV, la que en primera instancia estaba fijada para el 13 de abril.

«Le queda esta semana y adiós», mencionó Luis Sandoval en el programa «Que te lo digo» de Zona Latina. Instancia, en la que dio a conocer que su último día será este 31 de marzo.

Julio César Rodríguez confirma adelanto en su salida

Durante la jornada de este martes, Julio César Rodríguez le puso fin a los rumores y conversó con el medio Fotech sobre el tema. Instancia, en la que aclaró los motivos de la decisión.

«Llegamos a un consenso de que era muy larga la espera a mediados de abril y se presta para mucha especulación», señaló el periodista.

De este modo, ejemplificó con «el rumor de que me iba a quedar».

En este sentido, la salida de Julio César Rodríguez de Chilevisión se debería concretar este martes 31 de marzo.

Por otro lado, el portal ya nombrado dio a conocer que JC se ausentó durante este martes en el matinal «Contigo en la Mañana» debido a que tenía el día libre. Además, mencionaron que durante los próximos días si estará en pantalla.

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