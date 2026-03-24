¿Lluvia en la Región Metropolitana?: Jaime Leyton sorprende tras adelantar el panorama para los próximos días en Santiago En la mañana de este martes, el meteorólogo de Mega dio a conocer como se espera que esté el tiempo durante los próximos días en la capital ¿Vuelve la lluvia en la Región Metropolitana? Revisa a continuación.