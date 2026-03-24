Alza del combustible: Conoce la aplicación que te ayuda a encontrar bencina más barata según tu ubicación

El precio de los combustibles vuelve a ser tema en el país, esta vez, porque sufrirá una alza histórica, por consecuencia del impacto en el mercado del petróleo por el conflicto en Medio Oriente.

Y a partir de este jueves se regirá un fuerte aumento, escalando más de un 60% respecto a su valor anterior.

Jorge Quiroz, el ministro de Hacienda, confirmó que las gasolinas subirán cerca de $370 por litro y el diésel de $580.

De todos modos, el Gobierno anunció unas medidas para amortiguar el impacto, como congelar el transporte público en Santiago hasta diciembre.

Por ello, se empezó a divulgar la aplicación que te ayuda a encontrar las estaciones de servicio más baratas según tu ubicación. Estas, se van comparando en tiempo real.

Conoce todos los detalles.

La app para combatir el alza del combustible

Se trata de la aplicación BencinaCL, la cual está disponible para Android e iOS de forma gratuita.

BencinaCL utiliza la información publicada en Bencina en Línea, desarrollada por la Comisión Nacional de Energía.

Los conductores podrán encontrar el combustible más barato, que compara precios en tiempo real según tu ubicación. En un contexto de ajustes por el Mepco, que modera las variaciones de precios, su uso te ayudará con el gasto en bencina.

También permite a los usuarios tomar decisiones informadas. A través de la geolocalización, la app muestra un mapa con estaciones cercanas y sus precios actualizados.

La información se actualiza constantemente, lo que resulta clave en un mercado donde los valores pueden cambiar semana a semana.

Por qué el precio de la bencina puede variar según la estación

A pesar de que el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco) regula las fluctuaciones, el precio final no es igual para todas las estaciones.

La ubicación, los costos operativos y la competencia pueden influir en el valor que paga el consumidor. Por eso, es común encontrar diferencias entre estaciones cercanas, incluso dentro de una misma comuna.

Así, en un contexto de ajustes del Mepco y la alza en el combustible, contar con información en tiempo real se vuelve clave para tomar mejores decisiones de consumo y reducir el gasto de bencina.

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