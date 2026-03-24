Congelar el pasaje y subvención de $100 mil: Estas son las siete medidas del gobierno para acaparar el alza del combustible

Se anunció que el precio del combustible subirá notablemente a partir de este jueves 26 de marzo. La razón, por producto del contexto internacional, como la guerra en Medio Oriente.

Esta alza contempla el aumento de $580 por litro en diésel y $370 por litro en gasolina 93.

Por ello, la administración del gobierno formará siete medidas con las que buscará mitigar los efectos secundarios tras esta alza.

El gobierno de Kast justificó este aumento por el estado de las finanzas públicas, que impide “hacer frente al enorme impacto de los precios internacionales del petróleo”.

Estas son las 7 medidas para combatir el alza del combustible

Bajo el plan ‘Chile sale adelante’, el gobierno señaló que “este es un plan hecho para superar estos tiempos complejos de guerra y apoyar a los que más necesitan”.

Los puntos 3, 4 y 7 deberán ser tramitados en el Congreso.

Transporte público en Santiago: congelamiento de tarifas del transporte público del Sistema Red hasta el 31 de diciembre de 2026. Transporte público en regiones: destinarán recursos para que en regiones se contenga el alza del transporte público. Se bajará el precio de la parafina a niveles de febrero de 2026 y se mantendrá congelado durante el otoño e invierno. Se enviará un proyecto de ley de discusión inmediata al Congreso para reponer el Fondo de Estabilización del Precio del Petróleo desde US $5 millones actuales a US $60 millones. Subvención de $100 mil mensuales para taxis y taxis colectivos mientras dure la contingencia por hasta seis meses. Banco Estado abrirá una nueva línea de financiamiento para que taxis y colectivos accedan a un crédito preferencial para acceder a la renovación de flota promoviendo la electro movilidad. Trabajarán con los gremios de transportistas para aplicar medidas de seguridad para el transporte de carga en ruta y sitios de descanso. Suspensión transitoria del crédito diferenciado al impuesto específico que hoy tienen las empresas no transportistas, y se les aplicará el régimen que tienen los transportistas.

Los gastos del Mepco

Aclararon que el Mecanismo de Estabilización de Precios de Combustibles (MEPCO) fue diseñado para retardar y no eliminar la transmisión de alzas internacionales a los precios locales.

Para el 25 de marzo, el Mepco había gastado US $220 millones: US $100 millones en menor recaudación por impuesto específico y US $120 millones en subsidio directo al diésel.

El costo para la semana del 19 al 25 de marzo fue de US $140 millones. De continuar el congelamiento, el costo proyectado sube a US $160 millones por semana.

Absorber la totalidad del alza mediante amortiguación podría costar hasta US $4.000 millones.

El organismo estima que podría tardar seis meses o más restablecer la normalidad.

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