31 Minutos llega a Gran Arena Monticello con «Radio Guaripolo II»: cuándo y cómo entradas

¡Atención fanáticos! Recientemente, se confirmó que 31 Minutos regresa a Gran Arena Monticello con su espectáculo «Radio Guaripolo II», el cual demuestra la vigencia que tiene la histórica agrupación en la escena nacional.

El evento está programado para el sábado 20 de junio, desde las 20:00 horas en San Francisco de Mostazal. Instancia, en la que se espera que cautiven a los presentes con sus grandes éxitos.

Es importante señalar que en agosto del año pasado 31 Minutos también estuvo presente en este escenario, donde tuvieron un exitoso paso.

Y este 2026, el noticiero favorito de la televisión chilena regresa a Gran Arena Monticello, con todos sus personajes en «Radio Guaripolo II» y con sus éxitos de siempre y también nuevas canciones.

En esta oportunidad, Guaripolo estará acompañado por Tulio Triviño, Juan Carlos Bodoque, Juanín Juan Harry, Policarpo Avendaño, Patana y más queridos personajes del programa familiar.

En tanto, «Radio Guaripolo», es una estación radial que funciona a altas horas de la madrugada, la que realiza bromas y pitanzas en plena transmisión.

Venta de entradas para show de 31 Minutos en Gran Arena Monticello

Las entradas para el show «Radio Guaripolo II» estarán a la venta a través de Ticketmaster a partir del miércoles 25 de marzo a las 12:00 horas.

Es importante mencionar que 31 Minutos vive un gran momento desde su paso por el Tiny Desk en octubre del año pasado, sesión que acumula más de 16 millones reproducciones en YouTube. Posteriormente, se han presentado en importantes escenarios como el Movistar Arena y la última versión de Lollapalooza Chile, donde tuvieron dos shows, en los que hicieron vibrar al Parque O’Higgins y los presentes.

Y ahora esta nueva presentación en Gran Arena Monticello promete ser una experiencia inolvidable para sus fanáticos.

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