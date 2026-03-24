«Es más barata que tú»: Reconocida periodista alza la voz y acusa injusto despido de Canal 13

Durante el pasado viernes se conoció una noticia que dio mucho que hablar en el mundo de la televisión. Canal 13 despidió a distintos profesionales, que pertenecían a distintas áreas.

Una de las afectadas fue Ivanna López, quien fue desvinculada de la señalar y se desempeñaba como editora del área internacional.

Las palabras de Ivanna López tras su despido de Canal 13

La comunicadora compartió diversas historias en su cuenta de Instagram durante el fin de semana. De este modo, acusó que se pudo tratar de un despido indebido.

«Get ready with me para que me despidan de mi trabajo por ‘reestructuración’ (leáse en realidad: tu reemplazo del postnatal tiene disponibilidad 24/7 y es más barata que tú)», señaló Ivanna López.

«El costo de la maternidad en Chile. Triste pero cierto. Y es un país que se supone que tiene que fomentar la natalidad», agregó la periodista.

La ahora exeditora internacional de Canal 13 compartió más en historias, en las que respondió comentarios que le llegaron de sus seguidores.

«Gracias a los que me dicen que me quede callada, que así nadie me va a contratar, etc., porque cuando un hombre reclama sus derechos es ‘valiente’, cuando lo hace una mujer es ‘conflictiva’. Yo solo soy consecuente con lo que pienso y con mi profesión», indicó en otro post.

Además, Ivanna López expresó: «Estudié periodismo justamente para visibilizar realidades que muchas veces se intentan empujar al silencio, sobre todo cuando incomodan. Y esto no se trata de mí, se trata de algo mucho más grande: de las cientos, quizás Miles, de mujeres que después deconvertirse en madres en Chile son castigadas laboralmente, empujadas hacia la renuncia, subestimadas o forzadas a elegir entre cuidar o trabajar».

Además, la periodista compartió en sus historias, relatos de más personas que vivieron experiencias similares a la de ella.

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