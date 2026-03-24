“Esto es grosero…” José Antonio Neme furia tras anuncio del alza en el combustible

Recientemente se anunció una nueva medida del gobierno de José Antonio Kast, la cual dejó preocupados a la mayoría de los chilenos.

Se trata del ajuste del Mepco, que este jueves 26 de marzo se registrará el alza más alta en el combustible.

El aumento va de $370 en la bencina y $580 en el petróleo, lo que impulsó a que muchos salieran de sus casas a cargar el tanque, causando largas filas en las estaciones de servicio.

Hoy durante el matinal ‘Mucho Gusto’ el conductor José Antonio Neme comentó sobre la situación apuntando a los parlamentarios y que esta medida es grosera.

El descargo de José Antonio Neme

El periodista demostró su molestia, destacando que los chilenos también se encuentran molestos e inseguros ante la medida adoptada por el Gobierno.

Ante el panorama, Neme cuestionó los bonos de combustible de los parlamentarios, mencionando que él no está dispuesto a financiar la bencina de otros. “Yo no estoy dispuesto con mis impuestos a financiar la bencina de ningún parlamentario. Lo digo a la Cámara 2 a esta hora con el ex presidente del Senado que está acá”, dijo.

A la vez, agregó que “encuentro que esto es grosero. les bajan documentos de Google y hacen unas exposiciones pedorras en la Cámara Alta y en la Cámara Baja porque dan vergüenza cada vez que exponen o son capaces de tirar una frase”, alzó.

Asimismo, dijo sin tapujos: “Se los digo inmediatamente, tómense el bus, lo pueden tomar aquí en la Estación Central, tómense un Uber, hagan la hueá que quieran, pero me parece que la gente tiene derecho a decir ‘ok, pagamos los 500 pesos de alza, pero yo no financio más a través de mis impuestos’ el bono de bencina de ningún pelotudo que vaya a Valparaíso”, sentenció.

“No soy economista, no soy experto en eso. Yo espero que no le estén pagando la bencina a la señora del senador o el diputado, pero hay señales políticas que son bastante groseras”, comentó visiblemente molesto.

Las medidas para el alza del combustible

En tanto al aumento de los precios, el gobierno de Kast anunció unas siete medidas para acaparar esta alza, como congelar el valor del pasaje del transporte público o una subvención de $100 mil pesos.

Actualmente, desde que se dio a conocer esta nueva medida, se ha dado a conocer aplicaciones para conocer los servicios de combustibles más baratos según tu ubicación.

Y en las calles ya se está viendo largas filas en las zonas de carga para aprovechar los últimos días antes de sufrir el alza del combustible, lo cual marca un aumento casi histórico nunca antes visto.

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