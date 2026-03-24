Dejó a todos plop: Reconocido comediante chileno reveló que pidió 800 millones para presentarse en el Festival de Viña y esto fue lo que pasó

Un nuevo invitado al programa de Pamela Díaz, ‘Sin Editar’, trajo a la conversación al humorista con harto recorrido en la comedia.

En medio de la entrevista, confesó que fue llamado para presentarse al Festival de Viña del Mar 2026, a lo que él ofreció una inédita propuesta: pidió $800 millones para subirse al escenario viñamarino.

Explicó que el valor lo repite casi automático, lo que ha provocado el fin de las negociaciones con canales como Mega.

¿Quién es el humorista?

Se trata de Felipe Izquierdo, quien compartió con La Fiera en su programa de YouTube ‘Sin Editar’.

Conocido por su papel ‘La Elvira’, el comediante confesó que fue contactado por ejecutivos, incluso Mega, pero que decidió fijar los $800 millones para aceptar la invitación al certamen.

Este monto lo ha repetido en varias propuestas televisivas. La primera vez ocurrió cuando lo contactaron para entrar al reality ‘1810’, donde Izquierdo propuso la cifra.

“Es bien estúpida”, admitió sobre el monto, reconociendo que no tiene una explicación clara de por qué siempre recurre a él. El comediante aseguró que repite esta cifra de forma casi automática.

Pidió $800 millones para llegar a Viña

En concreto, todo ocurrió cuando lo contactaron para presentarse en el Festival de Viña del Mar con su icónico personaje ‘La Elvira’.

Fue ahí que el humorista mantuvo su postura y exigió los $800 millones, asegurando que incluso la cifra pudo haber sido más alta, tras realizar cálculos más detallados.

De acuerdo a su relato, la respuesta que recibió fue “Nosotros te llamamos”. “Nunca más me llamaron”, contó en el capítulo.

Izquierdo explicó que su postura está relacionada con el impacto que estos programas pueden tener en su vida personal, señalando que la alta exposición podría incluso llevarlo a querer abandonar el país.

La actual situación de Felipe Izquierdo

Recientemente lo hemos visto en las pantallas de Chilevisión siendo uno de los participantes de la segunda temporada de Fiebre de Baile. Su participación lo ha consolidado como uno de los concursantes más queridos por el público.

También mantiene una agenda activa en los escenarios, ya que semana a semana continúa realizando presentaciones tipo stand-up en distintos puntos del país, recorriendo diversas ciudades.

Realiza rutinas marcadas por la ironía y la crítica social que lo caracterizan desde sus inicios.

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