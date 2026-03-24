¡Impacto en la televisión chilena! Filtran drástica decisión que habría tomado Julio César Rodríguez sobre su salida de CHV

Recientemente, se dio a conocer que Julio César Rodríguez habría tomado una drástica decisión y dejaría Chilevisión antes de lo previsto.

En el programa «Que te lo digo» de Zona Latina, Luis Sandoval dio a conocer que el periodista dejaría el canal el 31 de marzo y no el 13 de abril como se dio a conocer anteriormente.

«En forma voluntaria, habría solicitado a la plana ejecutiva del canal, es decir a los argentinos… Julio César habría solicitado adelantar su salida de Chilevisión. ¡No quiere más!», indicó Sandoval.

Además, quiso aclarar con respecto a lo que algunos creían, de que «no se iba a ir, que se quedaba como rostro. ¡Mentira! Julio se va de Chilevisión… Y el 13 de abril no será su fecha de salida, sino que se habría adelantado para el 31 de marzo. Es decir, le queda esta semana y adiós».

Por otro lado, es importante mencionar que luego de ser entrevistado por «Hay que decirlo», Julio César Rodríguez dio a conocer cuándo será su última participación en «Primer Plano». «Yo duro hasta el 29 (de marzo)», indicó.

A esto se le suma que el medio El Filtrador también dio a conocer que JC habría adelantado su salida de Chilevisión para el 31 de marzo.

Adempas, el portal ya nombrado dio a conocer que la decisión de Julio César Rodríguez, estaría relacionada con discrepancias con Vytal Group, los nuevos dueños del canal. Dentro de las razones se encuentran decisiones programáticas, «el contrato de Fran García-Huidobro que había firmado antes de que llegara la nueva plana y que tuvieron que aceptar» y más.

Revelan el canal que estaría interesado en contratar a Julio César Rodríguez

De acuerdo a El Filtrador, desde Mega estarían interesados en sumar al conocido comunicador a sus filas.

Vale señalar que la noticia de la salida de Julio César Rodríguez de CHV se dio hace unas semanas y ha dado mucho que hablar. Esto debido a que ha estado en el canal hace 13 años y tenía un importante rol. De hecho, actualmente además de rostro, también se desempeñaba como director de programación.

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