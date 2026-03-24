El curioso consejo de Naya Fácil tras anuncio de alza en combustibles: «Considérenlo porque…»

Durante las últimas horas se ha hablado mucho con respecto al alza que anunció el Gobierno para el combustible. En este sentido, la popular influencer Naya Fácil reaccionó a la noticia e incluso entregó un consejo a las personas.

Vale señalar que desde el jueves, las gasolinas subirán cerca de $370 y el diesel unos $580 por litro.

Naya Fácil reacciona a alza en los combustibles y entrega recomendación

A través de historias en su cuenta de Instagram, la joven mencionó: «Si es que pueden, tener un auto eléctrico. Yo sé que muchas veces critican el auto eléctrico, pero si es que pueden, háganlo. Es una muy buena opción de ahorro».

En este sentido, Naya Fácil señaló: «Yo me he pegado viajes largos y ando por todo Santiago por la mitad del dinero que pagaba por combustible».

Además, dio a conocer como han disminuido sus gastos tras usar su vehículo eléctrico. «Estos meses que he tenido la Nayatruck me he ahorrado muchas lucas. Con la Suburban gastaba $100 mil pesos semanales. A veces me da por ir a la playa, a La Serena, a Viña», indicó.

«La recarga de auto eléctrico igual se paga, pero mucho menos que la bencina. La Nayatruck para llenarla con 500 kilómetros, le echo 45 lucas, me imagino que los autos más pequeños son menos», agregó Naya Fácil para recalcar la diferencia en los precios.

Por otro lado, la joven también mencionó que hay alternativas electrónicas con precios accesibles. «Hay autos eléctricos a 12 palos, lo mismo que cuesta el bencinero está en la opción eléctrica. Considérenlo porque se van a ahorrar lucas y hay muchos puntos de carga», mencionó.

«No van estar preocupados de este tipo de alzas, sé que afecta a la economía, pero me enfoco en los autos y se van a ahorrar muchas lucas», finalizó Naya Fácil.

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