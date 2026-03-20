Conocida marca se burla con todo de Naya Fácil por la polémica de los feriados irrenunciable: la influencer les respondió con todo

Naya Fácil se encuentra en el centro de atención luego de que lanzó una polémica opinión con respecto a los feriados irrenunciables, lo que rápidamente dio que hablar e incluso una reconocida marca le lanzó un palo.

Resulta que después de la propuesta que surgió de parte de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) al Gobierno de eliminar los feriados irrenunciables, la influencer emitió unas polémicas declaraciones.

«Caché que quieren borrar los feriados o algo así. Y veo en los comentarios a mucha gente quejándose», indicó Naya Fácil en sus historias en Instagram.

«¿Ustedes creen que la gente que ha surgido en la vida, empresas grandes y millonarias, descansa en los feriados?», añadió la joven.

Frente a esto, Naya Fácil se llenó de críticas en redes sociales. Diversos usuarios cuestionaron su opinión con respecto al derecho de los trabajadores a descansar.

El intercambio entre Naya Fácil y WOM

Sin embargo, la situación no quedó hasta ahí. Resulta que la marca de telecomunicaciones WOM compartió una foto que fue una clara indirecta.

Resulta que la publicación en Instagram mostraba un vehículo Cybertruck rosado, como el que luce Naya Fácil en sus redes. Además, esto estaba acompañado del mensaje: «De puro trabajar los feriados».

Esto no pasó desapercibido para la influencer, quien no dudó en responder en los mismos comentarios del post. «Por eso soy Entel, tiene mejor señal», escribió.

Y luego, Wom la etiquetó en un nuevo comentario, en el que puso un listado con todos los feriados del año.

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