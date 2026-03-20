20 Mar, 2026. 17:32 hrs
Lluvia en la Región Metropolitana: Alejandro Sepúlveda reveló en Mega los días en que se esperan precipitaciones en Santiago
¡Lluvia en la Región Metropolitana! En la tarde de este viernes, el hombre del tiempo de Mega reveló cuándo iniciarían las precipitaciones en Santiago y reveló que durante otro día también caería agua.
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