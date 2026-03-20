Lluvia en la Región Metropolitana: Decretan Alerta Temprana Preventiva en 10 comunas y anuncian posibles aluviones

Este 20 de marzo damos inicio al otoño y nos despedimos del verano, que tenía a varios derretidos por las altas temperaturas.

Y justo con la llegada del frío, se espera lluvia en la Región Metropolitana.

A pesar de que la lluvia llegará en la tarde, Senapred decretó una Alerta Temprana Preventiva para 10 comunas de la Región Metropolitana. También hay posibles aluviones.

Conoce las comunas con Alerta Temprana Preventiva por lluvia en la Región Metropolitana

Se trata de las comunas que están más cercanas a la cordillera. Estas son:

San José de Maipo

Puente Alto

Pirque

La Florida

Peñalolén

La Reina

Las Condes

Lo Barnechea

Vitacura

Colina

Lo que dijo Senapred por las lluvias

Según el reporte del Senapred, este viernes se esperan lluvias entre 5 a 20 milímetros de agua. Además, en la precordillera y cordillera pueden ocurrir fuertes vientos y tormentas eléctricas.

La isoterma 0ºC se ubicará entre los 3.600 y los 2.700 metros sobre el nivel del mar. Así que, existe la posibilidad de remociones en masa, ya que llovería donde usualmente cae nieve.

“El Sernageomin, mediante la actualización de la Minuta Técnica por Peligro de Remociones en Masa, indica que la posibilidad de ocurrencia de aluviones (flujos de detritos) y derrumbes (deslizamientos, caídas de rocas) es moderada en precordillera y cordillera”, informó el Senapred.

Es así que se optó por decretar la mencionada Alerta Temprana Preventiva en las comunas que colindan con la cordillera.

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