Lluvia en la Región Metropolitana: ¿A qué hora inician las precipitaciones en Santiago y cuánta agua caerá este fin de semana?

Hace varios días que se viene pronosticando lluvia en la Región Metropolitana y se espera que inicie durante la jornada de este viernes.

Sin embargo, esto no es todo. Resulta que de acuerdo a lo informado por el sitio especializado en meteorología, Meteored, también se esperan precipitaciones en el transcurso del resto del fin de semana.

Lluvia en la Región Metropolitana: conoce cuándo se desarrollarían precipitaciones en Santiago y cuánta agua caería

El portal ya nombrado dio a conocer en su sitio web que para gran parte de este viernes se espera lluvia en la Región Metropolitana.

En concreto, Meteored dio a conocer que las precipitaciones iniciarían a eso de las 15:00 horas en Santiago y se extenderían a lo largo de todo el día. En total caerían 11 mm de agua.

Por otro lado, también se esperan precipitaciones en la capital para los días sábado y domingo de esta semana.

En el caso del sábado, las precipitaciones se registrarían durante la madrugada y en total caerían 1.1 mm de agua, según el pronóstico del tiempo en Santiago de Meteored.

Mientras que durante el domingo de esta semana, caería agua entre las 15:00 y 18:00 horas. En total serían 2.7 mm de agua.

De todos modos, hay que estar pendientes al pronóstico del tiempo en Santiago durante este viernes y el resto del fin de semana, ya que puede ir variando.

Revisa las temperaturas que se esperan para este fin de semana

Meteored dio a conocer las temperaturas que se desarrollarían este fin de semana, el que se espera que esté marcado por la lluvia en la Región Metropolitana.

Según el portal ya nombrado, para hoy, viernes 20 de marzo, en Santiago se espera una máxima de 21 grados y una mínima de 12.

En tanto, en el transcurso del sábado 21 marzo, la temperatura más alta llegaría 22 grados y la más baja a 10.

Mientras que durante el domingo de esta semana, la máxima sería de 17 grados y la mínima de 10, según el pronóstico del tiempo en Santiago de Meteored.

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