Luto en el mundo del cine: confirman muerte de Chuck Norris a sus 86 años

Durante la mañana de este viernes, la familia del reconocido actor Chuck Norris, confirmó su muerte a través de un comunicado en las rede sociales de la misma figura de Hollywood.

De acuerdo a lo informado, el icónico intérprete de 86 años de edad falleció rodeado de sus seres cercanos.

«Con gran pesar que nuestra familia comparte el repentino fallecimiento de nuestro querido Chuck Norris ayer por la mañana. Aunque nos gustaría mantener las circunstancias en privado, por favor sepan que estaba rodeado de su familia y que estaba en paz», partieron señalado.

«Para el mundo, fue un artista marcial, actor, y un símbolo de fuerza. Para nosotros, era un marido devoto, un padre y un abuelo cariñoso, un hermano increíble, y el corazón de nuestra familia», agregaron.

Además, expresaron: «Vivió su vida con fe, propósito y un compromiso inquebrantable con las personas que amaba. A través de su trabajo, disciplina y bondad, inspiró a millones de personas en todo el mundo y dejó un impacto duradero en tantas vidas.».

Vale señalar que desde la familia de Chuck Norris pidieron privacidad para enfrentar este momento.

La destacada trayectoria de Chuck Norris

El icónico actor es una leyenda del cine y protagonizó múltiples películas de acción.

En sus inicios en el cine, Chuck Norris brilló en cintas como The Wrecking Crew (1968) y The Way of the Dragon (1972), donde enfrentó a Bruce Lee.

Además, también tuvo éxito en la pantalla chica, principalmente por la serie Walker, Texas Ranger.

Por otro lado, durante los 2000 se hicieron virales los memes Chuck Norris Facts, donde se le atribuían habilidades sobrehumanas y que dieron la vuelta al mundo.

Además, el actor fue parte de otras producciones como The Expendables 2 y Sidekicks. En tanto, su último trabajo fue en 2024, en Agent Recon.

De este modo, la partida de Chuck Norris ha generado gran conmoción en el mundo del cine.

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