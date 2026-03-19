Lluvia en la Región Metropolitana: conoce cuándo llegarían las precipitaciones a Santiago, según Meteored

Estamos muy cerca del inicio del otoño en Chile y ya empieza a notar en las temperaturas y en la hora en que se oscurece. En este sentido, muchas personas tienen dudas con respecto a cuándo se podría registrar lluvia en la Región Metropolitana.

Y el sitio especializado en meteorología, Meteored dio a conocer que durante esta semana es posible que se desarrollen precipitaciones. Además, dio a conocer la cantidad de agua que se espera que caiga en la capital.

Lluvia en la Región Metropolitana: conoce cuándo llegarían la precipitaciones a Santiago, según Meteored

Meteored dio a conocer que en la jornada de este viernes 20 de marzo se podría registrar lluvia en la Región Metropolitana.

El sitio especializado en meteorología, dio a conocer que desde cerca de las 12:00 horas de mañana se desarrollarían precipitaciones en la capital. Estas se extenderían hasta eso de las 23:00 horas. Sin embargo, se trataría de lluvia débil.

De acuerdo al pronóstico de Meteored, en total caerían 8 mm de agua a lo largo de todo el viernes de esta semana.

Vale señalar que de acuerdo al portal ya nombrado, no se espera lluvia en Santiago para ningún otro día de esta semana ni la próxima. Sin embargo, hay que estar pendientes al pronóstico del tiempo, ya que puede ir cambiando con el pasar de los días.

La temperaturas de los próximos días

Meteored dio a conocer que para hoy, jueves 19 de marzo se espera que la temperatura más alta sea de 25 grados en la capital.

Por otro lado, durante viernes 20 de marzo, jornada en la que se desarrollaría lluvia en Santiago, la máxima sería de 18 grados y la mínima de 12.

En tanto, en el transcurso del sábado de esta semana, la temperatura más alta sería de 24 grados y la más baja de 10. Mientras que para el domingo se espera una máxima de 17 grados y una mínima de 11.

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