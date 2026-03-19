¿Mala relación? Faloon Larraguibel impacta tras entregar detalles de su vínculo con Daniela Aránguiz

Una nueva confesión encendió los rumores de que no hay muy buena onda entre Faloon Larraguibel y Daniela Aránguiz.

El motivo, tras una entrevista donde Larraguibel fue consultada sobre qué persona le gustaría que ingresara a Fiebre de Baile, el programa de competencia bailable donde es participante.

Su respuesta, dejó en claro cómo es la relación entre ella con la panelista de ‘Sígueme’.

La relación entre Larraguibel y Aránguiz

Recordemos que ambas están saliendo con los hermanos Cerda. Faloon con Rai y Daniela con Cuco Cerda.

En los últimos meses, surgieron rumores de una mala relación entre ellas, y que incluso la madre de los Cerda, Katherine Helfmann, encontraba “cuma” a Aránguiz, aunque eso ya fue desmentido.

En ese entonces, Cuco salió a aclarar la situación: “estoy muy enojado porque me genera problemas con mi pareja, problemas que nunca han existido, porque Daniela y Faloon comparten con mi mamá como cualquier familia”, expresó.

Faloon Larraguibel y su opinión sobre Daniela Aránguiz

En conversación con ‘Todo se sabe’, le preguntaron a quién le gustaría ver en Fiebre de Baile, a lo que respondió que “nadie”.

Fue así que el notero le entregó su opinión: “Yo te metería a ti, a Rai, a Kathy, Daniela Aránguiz y Cuco”.

“La familia completa”, respondió Faloon, aunque eliminó a uno de los integrantes. “A Daniela Aránguiz te diría que no”, dijo.

“¿Por qué, no te gusta Daniela?, ¿no se llevan?”, le comentó el periodista.

“No, no tenemos muy buenas relaciones, o sea, no nos vemos, no nos llevamos”, aseguró la ex chica Yingo.

“Nos hemos encontrado en carretes, obvio, nos saludamos normal”, agregó, haciendo un gesto de desagrado. “Hay códigos ahí”, cerró.

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