«Un logro histórico»: Teorema y Cayú adelantan lo que será la Final Internacional Red Bull Batalla en Chile 2026

En la tarde de este miércoles, Teorema y Cayú estuvieron presentes en el programa «HiperActiva, Vamo a Calmarno». Instancia, en la que se mostraron felices por el momento que vive el freestyle chileno.

Vale señalar que próximamente se vivirá un importante momento para el movimiento. Resulta que el 11 de abril se desarrollará la Final Internacional de Red Bull Batalla en nuestro país. Específicamente en el Movistar Arena.

Las palabras de Teorema y Cayú previo a la Final Internacional de Red Bull Batalla

Las dos populares figuras del freestyle chileno coincidieron en que esta final en el Movistar Arena es un hito importante.

«Es el primer Movistar Arena que tenemos como movimiento», reconoció Cayú.

«Un logro histórico para nosotros como escena (…) puede ser quizás la primera internacional de Chile y es pulento que este sold out. Es increíble hermano, estoy muy feliz por lo que está pasando en Chile», agregó.

Por su parte, Teorema indicó: «Creo que cuando una rama del arte tiene como un lugar en el Movistar Arena es como decirle como a la gente que es un arte que ya está consagrado. Es como un lugar de consagración y el freestyle chileno obviamente ya estaba consagrado desde antes pero el Movistar es como ese símbolo».

Vale señalar que los representantes nacionales en la Final Internacional de Red Bull Batalla son ni más ni menos que el mismo Teorema y El Menor. Además, hay otras figuras de otros países como Chuty, Gazir, Bnet, Éxodo, Nekroos Lirical, Larrix y más.

En este sentido, Cayú indicó: «En esta Red Bull, tenemos históricamente los mejores representantes chilenos a mi criterio. Teo y el menor, ambos están pasando por momentos muy buenos en sus carreras y también son los protagonistas, creo de esta Red Bull. Creo que esta Red Bull sí o sí se va a quedar en Chile».

Teorema dio a conocer que su preparación para este importante evento incluye una conexión con la naturaleza para tener mayor concentración y calma. «Siempre como que toco tierra, estoy ahí como respirando aire puro, lleno mis pulmones igual de algo que les sirva porque los voy a ocupar brígido», indicó. «Tengo que ir sí o sí pegarme un viaje a algún lugar», agregó.

Vale señalar que las entradas para este importante evento ya están agotadas. Sin embargo, para suerte de los fanáticos se podrá ver a través de las señalas de Chilevisión y en las plataformas oficiales de Red Bull (Twitch, YouTube, Red Bull TV).

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