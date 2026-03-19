“Para todos mis bellakones, se vienen cositas” Sinaka se sincera en la 92.5 y revela inéditos detalles de su Teatro Caupolicán

Este último tiempo los charts han recibido a un nuevo artista que ha revolucionado la música urbana. Se trata de Sinaka, el cantante de 24 años que con sus éxitos, ha cautivado a cada oyente del reggaetón.

A pesar de que su carrera comenzó hace mucho tiempo, es ahora que Sinaka ha alcanzado los puntos más altos de los charts, con canciones como ‘Senda Bellakona’ que demás haz escuchado en las calles.

Con un estilo ligado a la era dosmilera, el artista dará un salto en su carrera, marcando un antes y un después. Y es que su primer Teatro Caupolicán llega este 2 de mayo y está completamente sold out.

Sinaka sintonizó la 92.5 y llegó a Radio Activa para conversar sobre su éxito musical y los detalles detrás del concierto que ya no le quedan entradas. “Han sido experiencias nuevas, pero me gusta”, mencionó.

“Se vienen cositas”

Ante su sold out en el Teatro Caupolicán, reveló algunos detalles sobre el show y futuras presentaciones que estará realizando este año.

“Se vienen artistas, sorpresas y un show que nunca he mostrado. Siempre hago una propuesta nueva, para ir incrementando el nivel”, confesó.

En ese sentido, añadió que “vamos a hacer un show que de su parte, nunca lo han visto”.

El concierto, que se realizará este próximo 2 de mayo, será la única fecha del show, el cual vendió todas sus entradas en un día. Incluso, va a ser su primera presentación de larga duración, con una hora y media de pura música.

Si no alcanzaste a comprar tu entrada, estará en el Gran Arena Monticello el próximo 25 de abril, el cual tiene una capacidad de 4.000 personas. Pero ojo, cada concierto es una escena diferente, así que el Teatro Caupolicán llega con altas esperanzas.

Su cercanía con los fans

Algo que también se destaca del cantante es la cercanía con sus fanáticos, quienes trascienden de todas las edades. Desde los más pequeños hasta los más grandes, todos escuchan la revolución de Sinaka.

A ello, confesó su sorpresa de los fans al ser tan fieles a su música y su forma de ser. “Nunca me había pasado que diferentes edades me admiraban, los niños chicos me abrazan y es algo muy tierno”.

Desde los 17 años metido en la música, la pandemia le cambió la vida. Cuando era chico iba a las batallas de rap, donde improvisaba en las plazas, pero el COVID-19 nos encerró a todos y le abrió las puertas a Sinaka.

“Empecé a hacer mi música, a grabarme solo y aprendí”, dijo. De ahí en adelante, todo es historia.

“Admiro a la gente que hace música, que logró surgir con esto. Es super difícil este camino y lograrlo es respetable”, agregó, destacando su énfasis en su carrera profesional, el cual va de escalón en escalón.

“Yo me siento muy preparado, no siento que me vaya a perder (refiriéndose a las drogas). Estoy en el momento justo de surgir y trabajar”, se sinceró.

Los próximos conciertos de Sinaka

A pesar de que ya hay dos shows programados en Santiago, el oriundo de Quilpué anunció que hará un tour internacional.

“Han sido experiencias nuevas, es todo muy rápido, muy loco, pero me gusta”, aceptó.

En junio se viene una gira por España, Europa y julio en México. Cantará en diversas fiestas y presentaciones.

También habló sobre su próxima colaboración con el cantante urbano ‘Marcianake’, single que saldrá este próximo 26 de marzo.

La canción se llama ‘Matías Muñoz’, porque los dos artistas tienen ese mismo nombre y apellido. Si bien aún no sale, ya hay especulaciones de que será todo un éxito, así como lo fue ‘Aló’, ‘En Pelota’, y muchas más.

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