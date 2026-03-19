Esteban Düch en Gran Arena Monticello 2026: fecha, invitados y cómo comprar entradas

Luego de triunfar en el Festival de Viña, el destacado comediante venezolano, Esteban Düch se prepara para otro importante hito. Se presentará en el Gran Arena Monticello.

Este show Monticello combinará comedia y música en vivo. Sobre el escenario lo acompañará su banda Los Duches. Además, recientemente, confirmó la participación de grandes invitados.

Esteban Düch en Gran Arena Monticello: fecha, invitados y cómo comprar entradas

El show de Esteban Düch en Gran Arena Monticello se desarrollará el sábado 28 de marzo a partir de las 21:00 horas.

Y recientemente, el destacado humorista dio a conocer que en esta instancia, subirán al escenario de San Francisco de Mostazal: Rodrigo Salinas, Claudio Narea y Tomo como Rey, quienes lo estarán acompañando con muchas sorpresas.

Vale señalar que las entradas para este show de Esteban Düch están disponibles a través del sistema Ticketmaster.

Se espera que esta jornada se viva un verdadero encuentro entre la comedia y la música chileno. El comediante y actor Rodrigo Salinas llegará acompañado de su banda Mystic Changos. Además, estará presente Claudio Narea, histórico guitarrista de Los Prisioneros y una de las figuras más influyentes del rock chileno.

Por otro lado, la banda Tomo como Rey llega a este escenario luego de su exitoso paso por Lollpaloozo Chile 2026, junto a la destacada guitarrista de rock Cler Canifrú, quien próximamente lanzará en vivo su nuevo disco “Santa Clarita”

Además, en el mismo evento se conocerán más sorpresas, la que proporcionarán un espectáculo donde la comedia y la música serán protagonistas frente al público del recinto de Mostazal.

En este sentido, durante este show Esteban Düch busca celebrar junto a sus seguidores el gran momento que vive en su carrera, luego de brillar en el Festival de Viña 2026.

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