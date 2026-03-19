¿Reconciliación con Skarleth Labra? Pailita alza la voz ante especulaciones en redes sociales

Recientemente, Pailita alzó la voz frente a algunos rumores que surgieron durante el último tiempo en redes sociales sobre una supuesta reconciliación con Skarleth Labra.

Recordemos que los jóvenes tuvieron una relación de cerca de tres años, la que llegó a su fin durante el 2023.

Vale señalar que hace poco Pailita terminó su romance con influencer July Leguizamón. De este modo, las especulaciones de un supuesto remember no tardaron en llegar.

Y estos rumores aumentaron después de que el cantante compartió un breve video en su cuenta de Instagram, en el que cantó lo que sería un adelanto de un nuevo tema. «Nena, qué linda te ves en la tele…», decía la canción. De este modo, muchos pensaron que se trataba de una indirecta para Skarleth Labra. Luego, el intérprete de éxitos como «Dimelo Ma» borró el post.

Además, es importante mencionar que la exparticipante de Gran Hermano Chile, dio a conocer hace un tiempo que terminó su relación con el exchico reality Diego Bazaes.

Las palabras de Pailita sobre su estado sentimental

Recientemente en una publicación en TikTok de Pailita, una persona le indicó: «Quédate solo por favor, aunque sea un tiempo jjjajaja».

Este comentario no pasó desapercibido para el cantante urbano, por lo que respondió. «De verdad ustedes creen que me metería a webear(sic) con alguien después de terminar una relación hace poco», señaló.

«Están super equivocados, la July es una persona maravillosa y, por el respeto que se merece ella y lo hermoso que tuvimos, jamás lo haría», agregó Pailita.

De este modo, el cantante urbano descartó que en estos momentos se pueda dar una reconciliación con Skarleth Labra.

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